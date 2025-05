Il peggiore: Beltran è un ancora enigma, non regge il peso dell'attacco

vedi letture

Se per il migliore in campo di casa viola è un plebiscito, con Rolando Mandragora che è il solo a ricevere ampie sufficienze ovunque, per quanto riguarda il peggiore in campo, sfogliando i giornali all'indomani di Venezia-Fiorentina, sono tanti i candidati. Chi ha stupito tutti ma in negativo è Lucas Beltran: sotto il 5 per quasi tutti, il Vikingo toppa un'altra volta: "Per grinta e impegno il voto sarebbe ben altro - scrive la Nazione - ma nel calcio non bastano solo applicazione e aggressività, ci vuole concretezza. Ha sulle spalle tutto il peso dell'attacco e lo accusa. Giallo pesante, era diffidato". Queste le pagelle dell'attaccante classe 2001.

Lucas Beltran, le pagelle -

Gazzetta dello Sport: 4,5

Corriere dello Sport: 4

Tuttosport: 5

La Nazione: 4,5

Corriere Fiorentino: 4,5

Repubblica Firenze: 4,5

FirenzeViola.it: 4,5

Tuttomercatoweb.com: 5