Live In laguna si spegne la Fiorentina: 2-1 per il Venezia ed Europa quasi svanita

Termina qui il live testuale della gara. Restate su FirenzeViola.it per le voci e le notizie dal post partita.

20:27 - Dopo qualche pallone gettato nella mischia arriva il triplice fischio: la Fiorentina cade a Venezia per 2-1 e saluta quasi del tutto l'Europa tramite campionato.

94' - Colpani di testa non trova una sponda in area, rimessa dal fondo per Radu.

92' - Fallo di frustrazione per Beltran all'altezza delle panchine, il Venezia guadagna secondi preziosi.

91' - Prova a sorprende De Gea Nicolussi Caviglia dalla distanza, poi ancora polemche e gioco spezzettato.

90' - Segnalati sette minuti di recupero.

88' - Gioco interrotto da qualche minuto, un brutto intervento di Pablo Mari ai danni di Candé che esce in barella.

84' - Entra anche Parisi, fuori Gosens.

83' - Reclamano i viola per un possibile rigore su Folorunsho, spintonato in area avversaria. Ma non c'è niente.

78' - Altra mossa di Palladino: esce Pongracic, entra Colpani.

76' - Mandragora riapre i giochi! Il centrocampista copre la palla in area e da terra trova un gol molto bello sul secondo palo, facendo 1-2 al Penzo!

71' - Venezia che sfiora il 3-0 con Yeboah, ancora innescato in contropiede e ancora colpevole di graziare De Gea.

67' - Clamoroso al Penzo, palo di Ranieri e sulla ripartenza raddoppia il Venezia. Dopo una bell'azione viola, i lagunari ripartono in contropiede, Zerbin mette in mezzo e Oristanio tutto solo fa 2-0.

65' - Punizione dai 35 metri per la Fiorentina, Fagioli la tocca per Mandragora che calcia: l'ex Torino centra la barriera.

62' - Prime mosse di Palladino: escono Richardson e Ndour, entrano Adli e Folorunsho.

60' - Passa in vantaggio il Venezia con Candé. Cross a mezz'altezza e il difensore si inserisce, lasciato sguarnito dalla difesa viola e segna il gol del vantaggio lagunare: 1-0 al Penzo.

58' - Altra chance per il Venezia! Yeboah scappa sul filo del fuorigioco e serve Oristanio in area: il fantasista calcia sull'esterno della rete.

56' - Buona ripartenza dei viola con Ndour che conduce bene la palla fino al limite dell'area, poi scarica a Dodo che centra l'avversario.

52' - Suola usata male da Dodo, che perde tempo prima di mettere un cross sbilenco.

50' - Intanto l'arbitro si avvicina alla panchina ed espelle Peluso, collaboratore tecnico di Palladino.

49' - Slalomeggia Richardson in mezzo al campo e riceve un fallo, punizione e Fiorentina che riprende il gioco.

46' - Ripartiti, senza cambi. Primo pallone posso dal Venezia.

19:33 - Rientrano in campo le squadre, a breve il fischio d'inizio del secondo tempo.

INTERVALLO

19:18 - Era l'ultima palla del primo tempo, che si chiude in questo momento sullo 0-0.

45' - Palla gol clamorosa per il Venezia! Yeboah in contropiede sterza e manda a vuoto Dodo, andando a tu per tu con De Gea ma calciando molto male. Palla fuori, ma che pericolo per la Fiorentina.

42' - Bella iniziativa di Ndour, che si gira in area di rigore dalla sinistra e calcia forte sul secondo palo: palla fuori di non troppo.

40' - Ragiona la Fiorentina nei pressi dell'area avversaria, poi Dodo mette dentro un traversone completamente sballato, che si spegne dietro la porta.

36' - Pablo Marì ferma con attenzione Oristanio sulla trequarti offensiva.

32' - Non va al tiro Beltran dal limite, l'argentino scarica per Gosens che crossa forte, ma tra le mani di Radu.

27' - Palla gol viola con Fagioli! L'ex Juve recupera la palla a ridosso dell'area veneziana, entra dentro e apre l'interno: Radu smanaccia.

26' - Prima bell'azione dei viola, abili nel muovere la palla molto bene: Dodo arriva al cross ma il pericolo sfuma.

24' - Breve giro palla della Fiorentina, Mandragora riceve la sfera e tente la botta da lontano: palla in curva.

22' - Verticalizzazione interessante di Nicolussi Caviglia, Yeboah pasticcia con la palla e commette fallo su Mandragora.

19' - Tutta la cattiveria agonistica di Gosens si scaglia su una scivolata sull'uomo alla fine del campo, con l'arbitro che rimprovera il tedesco in vista del prosieguo del match.

16' - Tenta di tessere una fitta rete di passaggi la Fiorentina, ancora però a ritmi bassi.

13' - Ancora il brasiliano protagonista di un grande aggancio sulla corsia. Poi si addormenta e un avversario gli sradica il pallone.

8' - Tenta un'azione personale Dodo sulla destra: il brasiliano va via a due uomini e poi crossa dalla linea di fondo, male. Radu blocca facilmente.

5' - Buon cross di Gosens dopo una discesa sulla sinistra, respinge la difesa veneziana. Sulla respinta, tenta un tiro maldestro Pongracic.

3' - Subito uno spavento per i viola, col Venezia che al primo tentativo di contropiede aveva quasi trovato la prima palla gol, su un pallone che poi diventa vano.

18:31 - Calcio d'inizio! Inizia la gara del Penzo, primo pallone giocato dalla Fiorentina.

18:29 - Squadre in campo, Venezia in maglia nera, Fiorentina in tenuta rossa.

18:25 - Queste le formazioni ufficiali della sfida, con Palladino privo di Kean e Gudmundsson:

Venezia (3-5-2): Radu; Schingtienne, Idzes; Candé; Zerbin, Busio, Nicolussi Caviglia, Perez, Ellertsson; Oristanio; Yeboah. Allenatore Di Francesco

A disp. Joronen, Grandi, Stankovic, Haps, Zampano, Gytkjaer, Marcandalli, Conde, Fila, Bjarkason, Sverko, Ladisa, Carboni, Doumbia, Maric.

Fiorentina (3-5-2): De Gea, Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Richardson, Mandragora, Fagioli, Gosens; Ndour, Beltran. Allenatore Palladino

A disp. Terracciano, Martinelli, Comuzzo, Moreno, Colpani, Adli, Caprini, Parisi, Rubino, Folorunsho.

Un quarto d'ora al calcio d'inizio di Venezia-Fiorentina, 36esima giornata di campionato. Match di un'importanza tutt'altro che banale da ambo le parti, con i lagunari che si giocano le ultime speranze di salvezza e i viola chiamati a rispondere presente per l'ultima volta nella lotta all'Europa.