La Gazzetta torna sulle parole di Pradè: "Adesso Palladino è in discussione"

vedi letture

Il ko di Venezia è di quelli che fanno male. E rimettono in discussione un po' tutto. Pochi giorni dopo il rinnovo fino al 2027 Raffaele Palladino si trova in una situazione precaria. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, che riprende le parole (qui in dettaglio) di Daniele Pradè, col Ds che al termine di Venezia-Fiorentina ha giudicato inaccettabile la sconfitta e parlato di "riflessioni profonde da fare" nel prossimo periodo.

Scrive la Gazzetta: "L'errore da non commettere è pensare che la sconfitta di Venezia sia frutto di episodi sfortunati o che sia un caso isolato. Se la Fiorentina è nona, quasi irrimediabilmente esclusa dalla prossima stagione europea, significa che il cammino non è stato in linea con le ambizioni. Si doveva fare di più. E quello che ha chiesto il tecnico non è stato recepito bene, perché c'è stata tanta confusione e i calciatori (a parte qualche eccezione) si sono espressi raramente al top. Sul bilancio di Palladino, che adesso è inevitabilmente in discussione, pesano anche l'eliminazione in Coppa Italia con l'Empoli e la mancata finale di Conference: il Betis è più forte ma i viola sono sembrati privi di un piano gara adeguato.