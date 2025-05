FirenzeViola On Field Review Fiorentina, Palladino tra Iachini e Inzaghi. Le parole di Pradè, la posa di Dodo

On-Field Review è la rubrica di Firenzeviola.it che il giorno dopo le partite della Fiorentina analizza nel dettaglio gli episodi principali che hanno riguardato la squadra allenata da Palladino. La sconfitta con il Venezia segna il capitolo conclusivo della ricerca di un posto europeo della Fiorentina che in due settimane ha buttato via ogni speranza di concludere bene la stagione. Andiamo a vedere gli episodi principali della partita in laguna.

Palladino tra Iachini e Inzaghi

Ci sono diverse somiglianze tra alcuni momenti dell'esperienza di Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina e quella di Raffaele Palladino. Il rinnovo inaspettato arrivato direttamente dal presidente, per esempio, o il fatto che all'allenatore si imputi di avere poco gioco offensivo. Il cappellino indossato dall'attuale tecnico nel secondo tempo di Venezia, causa pioggia, a molti ha fatto venire in mente proprio uno dei tratti distintivi di Iachini. La speranza è che l'epilogo della storia sia decisamente diverso, fosse solo per il fatto che il rapporto tra Palladino e la Fiorentina è legato contrattualmente almeno fino al 2027. Altra caratteristiche di Palladino negli ultimi giorni: il tecnico viola ha perso la voce ormai da prima del Betis e anche nel post-partita di Venezia ha ricordato per certi versi Simone Inzaghi, noto proprio per perdere la voce alla fine delle partite dell'Inter. Qui la speranza invece è quella di emulare le gesta di un allenatore che ha portato la sua squadra in finale di Champions.

La picconata di Pradè

C'era un Presidente della Repubblica di qualche anno fa che divenne famoso per le sue "picconate", dichiarazioni che squarciavano un po' il non detto della politica. Ecco, le parole di Daniele Pradè nel post-partita di Venezia per certi versi possono essere considerate tali, perché un dirigente che dice di aver parlato con il presidente e con il dg Ferrari, e poi aggiunge di dover fare "riflessioni profonde" non può non aprire uno squarcio sulle riflessioni attorno alla squadra e soprattutto all'allenatore.

La posa di Dodo

C'è un'immagine di campo che forse è la più emblematica della prestazione della Fiorentina a Venezia. Minuto 88, Pablo Marì entra in maniera dura su Condé che resta a terra diversi minuti. Le telecamere vanno a inquadrare Dodo appena dopo il giallo preso per proteste, il brasiliano è fermo, a fissare il vuoto, si porta le mani dietro la schiena. L'immagine di una Fiorentina che si arrende a questa stagione.