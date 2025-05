"La Fiorentina affonda e i tifosi contestano", così Repubblica sulla sfida del Penzo

"Qui non ci sarà spazio per gli alibi, quelli che vorrebbero Kean e Gudmundsson (assenti al Penzo per acciacchi fisici) come giustificazioni per la mancanza di profondità e di gol. La Fiorentina naufraga nel momento in cui avrebbe dovuto ritrovarsi e con un gruppo di fatto costruito a inizio stagione per alzare l’asticella delle proprie ambizioni e adesso scivolato in nona posizione". Si apre così l'articolo dell'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica che analizza nel dettaglio la sconfitta dei gigliati contro il Venezia.

Candè e Oristanio condannano i viola all'anonimato in queste ultime due gare di campionato, solo l'aritmetica non condanna la Fiorentina che ormai però vede svanire le prossime coppe europee. Quell'anonimato che in tempi non sospetti il direttore Pradè aveva dichiarato di voler evitare senza se e senza ma. Il Venezia ha avuto più fame della Fiorentina ha ottenuto tre punti fondamentali in chiave salvezza, la Fiorentina invece si è arenata in laguna. A fine partita squadra contestata (“Fuori le p...”) dai tifosi presenti, circa 700, nel settore ospiti dello stadio Penzo.