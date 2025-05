"Senza parole. Ora da capire le basi per ripartire", l'analisi di Calabrese su Repubblica

"Non c’è più niente da dire, ormai. La sconfitta di Venezia è la fotografia di una squadra in crisi di risultati e d’identità che nel finale di stagione ha visto sparire tutti i suoi obiettivi. Non resta molto da giocare, l’Europa è un miraggio e l’anno prossimo si ripartirà da capo. Vediamo con quale squadra, però". Queste le prime righe dell'editoriale, a firma di Giuseppe Calabrese, uscito questa mattina sulle colonne dell'edizione fiorentina del quotidiano La Repubblica. Calabrese si concentra sul match giocatosi ieri al Penzo: "Alcuni se ne andranno, altri non saranno riscattati per scelta. Per puntare in alto servirà un bello sforzo economico. Ma per questo c’è tempo, ci sono ancora due partite da giocare. Certo è che la Fiorentina vista ieri a Venezia è sembrata una squadra svuotata di qualunque energia. Troppo nervosa la squadra di Palladino, e forse è pure comprensibile visto come sono andate le cose. In una settimana fuori da tutto, non deve essere una bella sensazione. Anche se sei sicuro di aver fatto il massimo, anche se la fortuna non ha girato dalla tua parte, ti rimane solo l’amarezza di una stagione in cui l’asticella non si è alzata".

Calabrese si concentra poi sul prossimo futuro del club gigliato: "Quello che viene da chiedersi adesso è da che basi ripartirà il progetto Fiorentina. C’è un bel po’ di lavoro da fare. Non sarà facile, però qualcosa da salvare c’è e saranno quelle le prime certezze. Al resto penserà Commisso, che un punto fermo lo ha già messo, e bello chiaro: l’allenatore con cui ripartire dopo la delusione di questa stagione è Raffaele Palladino. Fiducia illimitata e contratto bello lungo. Tutto il resto andrà costruito con attenzione e convinzione se si vuole ripartire in grande stile".