Zetti si interroga su la Nazione: "E adesso chi lo dice a Kean e De Gea?"

Sulle colonne de la Nazione, Cosimo Zetti solleva un interrogativo non da poco, domanda che accompagnerà l'ambiente viola per diverso tempo dopo il ko della Fiorentina a Venezia. "E ora chi lo dice a Kean e De Gea?" Titola il quotidiano. "Un tiro in porta, il palo di Ranieri, e la sveglia del gol di Mandragora arrivata troppo tardi.

Il resto ci racconta di una partita soporifera, di quelle che fai fatica a trattenere gli sbadigli contro un avversario davvero impalpabile. Il problema è che l'addio all'Europa (anche se da inguaribili ottimisti dobbiamo sottolineare che non c'è ancora la matematica) rischia di portarsi dietro una serie di conseguenze di non poco conto, soprattutto in chiave mercato. Chi lo dice a Kean e De Gea, che quasi sicuramente non faremo le coppe? Come trattenere o attirare i pezzi pregiati senza offrire un palcoscenico all'altezza? Tutto potrebbe davvero complicarsi, anche il futuro. Adesso tocca al club".