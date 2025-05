Fiorentina ingiustificabile. La Gazzetta attacca Palladino: "Ha fatto una marmellata"

Chissà se li ricorderanno come i venti secondi della salvezza del Venezia. Se lo chiede la Gazzetta dello Sport, che nell'analizzare il ko della Fiorentina in laguna evidenzia il turning-point della partita. Il minuto del destino per Eusebio Di Francesco potrebbe essere il 23' del secondo tempo di questa gara che il Venezia stava guidando grazie al gol di Candé: Ranieri sfrutta una delle rare disattenzioni della difesa avversaria e calcia, Radu allunga il piedone e devia sul palo, la palla schizza fuori area, Oristanio la porta su, Yeboah la gestisce, Zerbin salta Adlì e crossa, Oristanio schiaccia di testa in rete.

Tutto in una manciata di secondi, venti per l'esattezza. Da rimpianto a estasi per il Venezia, viceversa dall'altra parte. La Gazzetta parla di "Pena Viola". Le assenze erano tante (Kean, Gudmundsson, Cataldi, Zaniolo), alcune pesanti, ma nulla può giustificare lo scempio del primo tempo, commenta la rosea. Palladino - che sul quotidiano si prende 4,5 in pagella - ha organizzato una marmellata di centrocampisti con Ndour più avanzato alle spalle di Beltran, togliendo ulteriormente cosa serve di più alla sua squadra: gli spazi. Quella di ieri è l'undicesima partita persa in campionato dalla Fiorentina. Dalle sconfitte si impara, ma i viola non hanno appreso nulla.