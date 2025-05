Di Francesco batte Palladino, ma il tecnico viola punta il dito sugli arbitri

Scacco matto di Eusebio Di Francesco a Raffaele Palladino. Venezia-Fiorentina è stato anche il confronto tra i due allenatori, come evidenzia Tuttosport: i lagunari scendono in campo con una formazione atipica, con Oristanio a sorpresa al fianco di Yeboah in un attacco leggero. Un primo tempo in cui gli arancioneroverdi hanno avuto diverse occasioni per sbloccare la partita, in particolare Yeboah in formato turbo tra le maglie viola. Nella ripresa l’episodio chiave. Kike Perez mette dentro per Fali Candé che di mano-petto controlla il pallone e con il destro gira in porta. Veemente la reazione di Palladino in conferenza: «La partita è stata anche figlia di episodi, il primo gol è tocco di mano, era da annullare, lo hanno visto tutti» ù

Dopo il gol Palladino cambia inserendo due centrocampisti di sostanza e la Fiorentina preme, ma su un palo interno colpito da Ranieri (complice la parata con il piede di Radu) arriva il contropiede fulmineo del Venezia. Zerbin va sul fondo e pesca sul secondo palo Oristanio che di testa raddoppia. La Fiorentina si sbilancia ancora di più e con il massimo sforzo possibile trova il gol che accorcia le distanze con l’ormai solito Mandragora nel finale. Non basta però, arriva la seconda sconfitta in campionato che in 9 giorni (Conference compresa) cambia completamente la stagione dei viola che rischiano di mancare anche la qualificazione europea, scrive Tuttosport. .