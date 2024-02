TERRACCIANO, Numeri meglio di Maignan e Sommer

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere dello Sport - Stadio stamani in edicola dedica spazio a Pietro Terracciano e alla stagione che sta vivendo alla Fiorentina quest'anno. Alla soglia dei trentaquattro anni (da compiere il prossimo 8 marzo), il numero uno viola è alla miglior stagione in carriera e, anche in tempi di magra per risultati e prestazioni, rappresenta una delle poche certezze di quest’annata.

Terracciano è infatti in cima alle classifiche di rendimento dei portieri di Serie A: lassù, prima di Maignan e Sommer, c’è il portiere della Fiorentina, che è secondo solo a Di Gregorio per Goal Prevented (“gol evitati”), un indice statistico che calcola la differenza tra gli expected goals on target ricevuti (ovvero la probabilità che ogni tiro ricevuto ha di trasformarsi in gol) e le reti effettivamente subite. Altra statistica: Terracciano "evita" 0,377 gol ogni novanta minuti, secondo alle spalle di Caprile. Ora l'obiettivo è arrivare dagli attuali 6 a 11 clean sheet stagionali ed eguagliare il suo record.