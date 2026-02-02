Le cifre di Rugani alla Fiorentina e del contratto. Ieri il saluto alla Juventus

Le cifre di Rugani alla Fiorentina e del contratto. Ieri il saluto alla JuventusFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:36Rassegna stampa
di Redazione FV

Tutto fatto per il passaggio di Daniele Rugani alla Fiorentina, Tuttosport ricorda le cifre: operazione sulla base di un prestito da 500.000 euro, con obbligo di riscatto a 2 milioni in caso di salvezza. Per il giocatore invece due anni di contratto, alle stesse cifre percepite in bianconero (1,8 milioni netti a stagione, ndr), con possibile opzione per il terzo. Il giocatore, ieri sera a margine del match con il Parma, ha salutato i compagni per dirigersi subito a Firenze dove questa mattina svolgerà le visite mediche di rito.