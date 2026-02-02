Rugani alla Fiorentina grazie al rapporto Paratici-Chiellini. Era il 2° tentativo

vedi letture

La Gazzetta dello Sport parla dell'affare che ha portato Daniele Rugani a Firenze ad un passo dal gong del mercato. Il giocatore già in passato era stato vicino alla Fiorentina ma il trasferimento non si era mai concretizzato. Stavolta invece Fabio Paratici e Roberto Goretti sono riusciti a chiudere la trattativa, grazie anche agli ottimi rapporti tra il nuovo direttore sportivo (che sarà operativo da dopodomani ma sta già dando una mano) e i bianconeri, in particolare con Giorgio Chiellini.

Gli uomini mercato della Viola avevano già tentato l’approccio a metà mese, trovando però le porte chiuse in casa Juventus. La Fiorentina non si è arresa ed è tornata alla carica al momento opportuno. Ieri il difensore ha sciolto le riserve, accettando la corte della Viola.