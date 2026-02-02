Kouame, ancora nessun'offerta. Pesa il contratto con la Fiorentina

Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, Christian Kouame resta un esubero per la Fiorentina. L'attaccante ivoriano ha un contratto oneroso: guadagna 1,7 milioni di euro, ed è legato alla società toscana fino al giugno del 2027. Per questo si sta cercando una soluzione che permetta al club di alleggerire le casse. Nelle scorse settimane diverse squadre avevano manifestato il loro interesse.

Sia in Italia che all'estero. Pisa, Genoa, Sampdoria, Osasuna, Valencia e Girona si erano fatte avanti ma senza convinzione. Manca un'offerta concreta per il calciatore che quest'anno ha totalizzato appena 5 presenze, essendo rientrato dal secondo infortunio al crociato della sua carriera.