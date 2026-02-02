Situazione Sabiri: il Genoa si è tirato indietro, resta l'Empoli

Come riporta il Corriere dello Sport - Stadio oggi in edicola, la Fiorentina lavora anche alle uscite con due profili in particolare che devono trovare una sistemazione: Abdelhamid Sabiri e Christian Kouame. L'ex Sampdoria in un primo momento era stato sondato dal Genoa salvo non entusiasmare i liguri. Nelle ultime ore si sarebbe interessato l'Empoli, che potrebbe rilevare il classe 1996 per rinforzare il centrocampo. Sicuramente è considerato un elemento fuori dalle idee di Paolo Vanoli. Sabiri conta in totale 2 presenze in maglia viola, entrambe con Pioli in panchina.