TAMPONI, Viola in bolla. Si attendono i risultati

Dopo la positività riscontrata in un membro dello staff, la Fiorentina attende oggi i risultati dei tamponi effettuati ieri su tutti i tesserati. L'episodio ha causato infatti l'isolamento di tutto il gruppo. La viola è dunque in bolla, nell'attesa del verdetto e nella speranza che vada tutto bene in vista della gara di domani con l'Udinese, ma anche di quella in Coppa Italia contro il Padova prevista mercoledì sera. Lo riporta il Corriere dello Sport.