Stecca Viery, col Napoli in difficoltà: "Soffre troppo, al 45' è sfinito". I giudizi

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Stecca Viery, tra i viola in campo ieri col Napoli. Il difensore della Fiorentina, schierato ancora a sinistra da Vanoli, non riesce a contenere Politano e va spesso in difficoltà da quella parte del campo, tanto che il tecnico è costretto al cambio all'intervallo. Per il brasiliano giudizi negativi, additato come il peggiore in campo: "A sinistra come a Venezia. Politano lo tormenta in tandem con Di Lorenzo e al 45’ è già sfinito" afferma il Corriere dello Sport-Stadio, "Fa valere il fisico su Politano ma per poco perché è meno veloce e va subito in riserva, Vanoli infatti lo toglie", scrive Tuttosport.

E quindi La Gazzetta dello Sport: "Non è un terzino quindi tende a stringere lasciando spazio a Politano. E poi lo soffre tanto, troppo. Fuori dopo 45 minuti". Ecco le pagelle di Viery:

La Gazzetta dello Sport, 5

Corriere dello Sport-Stadio, 5

Tuttosport, 5

FirenzeViola.it, 5.5 (leggi qua le nostre pagelle)