Fiorentina-Napoli, esame di maturità per Vanoli: la svolta per La Repubblica passa dalla testa
FirenzeViola.it
Una sfida con una grande in crisi, o comunque al di sotto delle aspettative di inizio stagione, che servirà come ulteriore banco di analisi per Vanoli. Il tecnico gigliato è infatti ben conscio delle difficoltà e del lungo lavoro che c’è da fare per assicurare un futuro radioso a un gruppo giovane e di qualità, ma anche curioso di mettere alla prova i suoi ragazzi in un test vero. Contro avversari di caratura e in una partita in cui conterà più che mai la testa oltre alle gambe, la capacità di stare in partita oltre gli schemi.
E se la Fiorentina avrà definitivamente svoltato a livello mentale lo si capirà nell’incrocio con De Bruyne, Hojlund e compagni. Lo riporta La Repubblica.
Pubblicità
Rassegna stampa
FirenzeViolaViola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tatticadi Tommaso Loreto
Le più lette
3 Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Viery a sinistra e Ndour in mediana, davanti occhio a Beto
4 Viola, dicci chi sei. Dopo la cura ricostituente l'esame Napoli per Vanoli, Atta l'ago della bilancia tattica
Copertina
Andrea GiannattasioViola, col Napoli dimostra che sei da Europa. La settimana "low profile" della Fiorentina. Il mio mea culpa: forza Vanoli al 100%
Lorenzo Di BenedettoLa ricetta di Vanoli è quella giusta: il tecnico può davvero far innamorare questo gruppo della Fiorentina. Grosso era stato scaricato dai giocatori, impossibile pensare il contrario. Napoli prova del nove: guai a dare Allegri per morto
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com