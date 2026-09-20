Fiorentina-Napoli, esame di maturità per Vanoli: la svolta per La Repubblica passa dalla testa

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Una sfida con una grande in crisi, o comunque al di sotto delle aspettative di inizio stagione, che servirà come ulteriore banco di analisi per Vanoli. Il tecnico gigliato è infatti ben conscio delle difficoltà e del lungo lavoro che c’è da fare per assicurare un futuro radioso a un gruppo giovane e di qualità, ma anche curioso di mettere alla prova i suoi ragazzi in un test vero. Contro avversari di caratura e in una partita in cui conterà più che mai la testa oltre alle gambe, la capacità di stare in partita oltre gli schemi.

E se la Fiorentina avrà definitivamente svoltato a livello mentale lo si capirà nell’incrocio con De Bruyne, Hojlund e compagni. Lo riporta La Repubblica.