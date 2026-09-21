De Gea col Napoli torna top: "Indossa il mantello di super David". Le pagelle

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Contro il Napoli è tornato nella sua versione migliore. David De Gea ha rispolverato il vecchio repertorio nel match contro i partenopei, in cui ha calato due grandi interventi sul finire di partita e ha riscosso giudizi importanti anche dalla critica dei quotidiani. Il portiere della Fiorentina viene eletto da tutti migliore in campo: "Indossa il mantello di super David contro Olivera prima del gol e poi su Neres e Favasuli in tre minuti di panico della ripresa", scrive il Corriere dello Sport-Stadio; "Un guizzo prima del gol, soprattutto due paratone sulle conclusioni di Neres e Favasuli per blindare il pareggio", si accoda La Gazzetta dello Sport.

Opinione importante anche dalle pagine de La Nazione: "Dove eravamo rimasti? Esattamente qui: il portiere spagnolo ci mette la firma sul pari d’oro. Il palo lo salva sul colpo di testa di Olivera, poi è veloce di riflessi a disinnescare la deviazione involontaria di Dragusin. Può poco sul gol di Gilmour, solo a due passi da lui. Decisivo nel secondo tempo prima su Neres e poi su Favasuli con due interventi d’istinto e dal coefficiente di difficoltà enorme, salvando il punto".

Le pagelle di De Gea:

La Gazzetta dello Sport, 7.5

Corriere dello Sport-Stadio, 7.5

Tuttosport, 7.5

La Nazione, 7.5

Corriere Fiorentino, 7.5

la Repubblica, 7

FirenzeViola.it, 7.5 (leggi qua le nostre pagelle)