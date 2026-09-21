Vanoli ha risanato la Fiorentina: "Ha un'anima, è trasformata". Voti positivi

vedi letture

Riscuote ottimi giudizi anche Paolo Vanoli, il giorno dopo Fiorentina-Napoli. Il tecnico viola viene premiato dalla critica sportiva per aver definitivamente rimesso in piedi una squadra che sembrava al collasso, e che invece ora è tornata a competere anche con avversari più forti: "Giocare alla pari col Napoli è già confortante, il punto fa classifica e la squadra dimostra di avere un’anima", il parere del Corriere Fiorentino; "Fiorentina sfortunata negli episodi e "imbrigliata" per un tempo poi aggiusta la squadra che appare viva e che esce dal campo stremata, applaudita e imbattuta con lui", il giudizio di Tuttosport.

E poi la Repubblica: "Sembrano passati mesi dalla Fiorentina orrenda vista col Torino. In due settimane ha trasformato la squadra che oggi se la gioca alla pari coi vice campioni d’Italia strappando un punto. C’è ancora parecchio da lavorare, ma la strada è quella giusta". Infine, La Gazzetta dello Sport: "Viola risanata: resistono ancora certe fragilità, ora però la squadra reagisce con opzioni di qualità per rimediare".

Le pagelle di Vanoli:

La Gazzetta dello Sport, 6

Corriere dello Sport-Stadio, 6

Tuttosport, 6.5

La Nazione, 6.5

Corriere Fiorentino, 6.5

la Repubblica, 6.5

FirenzeViola.it, 6.5 (leggi qua le nostre pagelle)