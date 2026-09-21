La Fiorentina si batte a testa alta, La Nazione: "Buone idee, altrettanti spunti"

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Per La Nazione, l’1-1 contro il Napoli va letto con una lente positiva: “Rischia, si batte a testa alta e pareggia, la Fiorentina”. La squadra di Vanoli, colpita dal gol di Gilmour proprio nel momento migliore del primo tempo, ha saputo reagire anche grazie agli aggiustamenti del tecnico, bravo a “correggere in corsa quello che non andava”. Il Napoli aveva iniziato con grande forza offensiva, ma la Viola aveva già colpito due traverse in pochi minuti con Atta e Fagioli, prima di subire lo 0-1. Nella ripresa, però, “la squadra viola, rispetto al primo tempo, dimostra maggiore personalità” e trova il pari con Jimenez, aiutato dalla deviazione di Marin.

Nel finale entrambe le squadre hanno avuto occasioni per vincere, con De Gea ancora decisivo e Milinkovic-Savic protagonista su Valdepenas. La Fiorentina, però, “non molla” e continua a cercare lo spunto in ripartenza, sostenuta dal lavoro di Mastantuono, Atta e Jimenez. Restano “buone idee, altrettanti spunti”, anche se il risultato non cambia. Per il quotidiano locale, dunque, “va bene così”: il pareggio contro il Napoli rappresenta un’altra conferma dei segnali positivi arrivati dopo il cambio in panchina.