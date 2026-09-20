Favasuli ritrova il Franchi da avversario. La Nazione: "Allegri pronto a schierarlo a gara in corso"

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Il Franchi ritroverà oggi Costantino Favasuli, ma stavolta dall’altra parte. Cresciuto nel vivaio della Fiorentina e arrivato fino alle soglie della prima squadra, il classe 2004 aveva lasciato Firenze senza particolari rimpianti, direzione Catanzaro. Le ultime settimane, però, hanno riacceso qualche riflessione tra i tifosi viola. Con Allegri, infatti, Favasuli ha trovato spazio e fiducia, mettendosi in evidenza soprattutto nelle gare contro Arsenal e Bologna.

Oggi dovrebbe partire dalla panchina, ma resta un’arma che il tecnico può utilizzare a gara in corso per aumentare il ritmo sulla fascia. La Fiorentina dovrà quindi prestare attenzione anche a lui, mentre il Franchi potrebbe riabbracciare quel ragazzo cresciuto in viola, stavolta con la maglia del Napoli e da avversario. Lo riporta La Nazione.