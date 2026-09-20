Fiorentina, occhio a Di Lorenzo: i viola sono una delle sue vittime preferite

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Tra i punti di riferimento del Napoli che sfiderà la Fiorentina al Franchi ci sarà Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro continua ad aggiungere pagine alla storia del club: quella contro i viola sarà la sua 243ª presenza in Serie A con il Napoli e la 311ª complessiva, numeri che lo avvicinano sempre di più alla Top 10 dei giocatori con più presenze nella storia del club.

A fare la differenza non sono però soltanto esperienza e numeri. Di Lorenzo rappresenta una delle guide dello spogliatoio e sarà chiamato a mettere la sua leadership al servizio della squadra contro una Fiorentina in crescita. Per il difensore toscano, nato a Castelnuovo di Garfagnana, sarà inoltre una sfida dal sapore particolare, una sorta di derby. La Fiorentina è infatti, insieme al Sassuolo, una delle avversarie contro cui ha ottenuto più vittorie: dieci in quindici precedenti complessivi tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa. Lo riporta il Corriere dello Sport.