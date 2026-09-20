FirenzeViola Fiorentina-Napoli 1-1, le pagelle: Dragusin alza il muro, Jimenez c'è, De Gea una saracinesca

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Finisce 1-1 al Franchi con i gol di Gilmour nel primo tempo e il pareggio di Jimenez nella ripresa. Tra i migliori De Gea e Dragusin.

DE GEA - Un vero e proprio miracolo su Olivera che colpisce da due passi poi deve arrendersi sul rigore in movimento di Gilmour che Port avanti il Napoli. Inoperoso fino a metà secondo tempo quando si supera nuovamente su Neres e poi pure su Favasuli. Saracinesca, 7,5

JIMENEZ - Perde Olivera sulla doppia occasione del Napoli dal quale nasce il corner del vantaggio. Di testa non è impeccabile nemmeno quando consente al partenopeo di rendersi ancora pericoloso ma in avvio di ripresa ha ragione a provare il tiro da fuori trovando il gol del pareggio. Bella, di lì a poco, anche l’imbucata che fa ripartire Ndour in contropiede. Su di giri, 7

DRAGUSIN - Osserva lo schema che porta Gilmour a segnare il primo gol della sfida, poi si riscatta in chiusura su Hojlund a cinque minuti dall’intervallo. Si prende altri applausi con un gran recupero dopo dieci minuti nel secondo tempo. Autoritario, 7

RANIERI - Qualche diagonale apprezzabile a dispetto dello schema che con Gilmour condanna la difesa. Finisce tra gli ammoniti dopo il quarto d’ora del secondo tempo per un’entrata su Politano poi tiene botta, 6,5

Dal 39’st PONGRACIC - S.v.

VIERY - Chiamato spesso in chiusura su Politano da quella parte ha i suoi problemi a contenere le manovre del Napoli. Vanoli se n’accorge e gli risparmia la ripresa, 5,5

Dal 1’st VALDEPENAS - Buon impatto sulla partita con tanto di occasione da rete neutralizzata da Milinkovic-Savic, 6

NDOUR - Primi tentativi di traversone sballati mentre anche nel recupero palla non è un primo tempo da protagonista. Spreca una buona ripartenza dopo il pari di Jimenez ma nel secondo tempo è più nel vivo del gioco, 6

FAGIOLI - Tentativo di assist per Ndour, intorno al decimo, sul quale mette una pezza il portiere del Napoli. Concede il bis con il tiro dal limite che Milinkovic-Savic devia sulla (seconda) traversa e si fa apprezzare anche per i recuperi. Poco dopo l’1-1 prova la conclusione dal limite mandando fuori non di molto. Prova da regista vero, 6,5

ATTA - Libero di avanzare a ridosso di Pellegrino per poco non trova il gol con il rimpallo sulla traversa dopo il quarto d’ora su invito di Mastantuono. Meno inserito nella manovra col passare del tempo termina anzi tempo la sua partita, 5,5

Dal 20’st GONCALVES - Ha subito qualche pallone buono per arrivare al tiro ma senza grande mira e tempismo, 6

MASTANTUONO - Comincia bene, con qualche giocata delle sue e soprattutto con l’imbucata per Atta nell’occasione della traversa, poi però è meno incisivo, rimedia anche un giallo sul finire di primo tempo ma soprattutto non segue Gilmour sul vantaggio partenopeo. Bello l’invito al tiro per Fagioli che apre il suo secondo tempo. Come da prassi non si risparmia, 6

PELLEGRINO - Poco servito nel corso del primo tempo, si vede giusto con un cross che Mastantuono devia debolmente. Prova a mettersi in proprio nel secondo tempo ma senza arrivare al tiro, 5,5

Dal 20’st BETO - Poche opportunità per incidere con un cross di Gonçalves sul quale non può arrivare e un tentativo di rovesciata sbilenco, 6

NJIE - Finisce a terra dentro l’area di rigore intorno al ventesimo senza che per Doveri ci sia fallo. In generale nella prima frazione è meno intraprendente del solito. Quando arriva al tiro, nella ripresa, non inquadra lo specchio della porta ma è bravo nella ripartenza al termine della quale chiama in causa Valdepenas. Poco prima di uscire si perde Favasuli che di testa impegna severamente De Gea, 6

Dal 34’st GNONTO - Alza la velocità media sulla fascia mancina, 6

VANOLI - Conferma l’orientamento su Ndour piuttosto che su Oulai, completano la mediana Fagioli e Atta, davanti c’è Pellegrino. La prima parte del primo tempo è più che incoraggiante, i suoi meriterebbero il vantaggio che non arriva solo per sfortuna viste le due traverse colpite da Atta e Fagioli poi però la difesa si fa sorprendere su calcio d’angolo e all’intervallo la Fiorentina è sotto di un gol. Alla ripartenza c’è Valdepenas al posto di Viery ma il gol lo trova l’altro terzino Jimenez con un tiro deviato, poi entrano Gonçalves e Beto e più tardi anche Gnonto e Pongracic. In più di una circostanza trasmette la sua grinta alla squadra che in campo risponde reattiva, è il miglior aspetto su cui lavorare durante la sosta, 6,5