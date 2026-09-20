Commisso saluta Firenze: oggi al Franchi, poi negli Usa. Ma per La Gazzetta dello Sport tornerà

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Ultimo appuntamento a Firenze prima del rientro negli Stati Uniti per Giuseppe Commisso. Il presidente viola oggi sarà in tribuna autorità insieme alla madre Catherine per assistere a Fiorentina-Napoli, poi domani volerà nuovamente negli Usa. Si chiude così oltre un mese particolarmente intenso, iniziato con le celebrazioni per il Centenario della società e proseguito con diversi riconoscimenti ricevuti in città, tra cui il Pegaso e il Fiorino d’oro.

Durante la sua permanenza, Commisso ha seguito dagli spalti tutte le gare ufficiali della squadra, vivendo anche il cambio in panchina tra Grosso e Vanoli. Il presidente ha già assicurato a dirigenti e giocatori che tornerà presto a Firenze, ma prima vuole salutare la città con una vittoria al Franchi. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.