"La gara delle occasioni perse. Ma i viola hanno fame e coraggio": l'analisi di Tuttosport

vedi letture

Tuttosport definisce Fiorentina-Napoli “la partita delle occasioni perdute”. Gli azzurri trovano il vantaggio nel primo tempo con Gilmour, ma non riescono a sfruttarlo, anche dopo aver rischiato sulle traverse colpite in rapida successione da Atta e Fagioli. A frenare il Napoli è anche un “super De Gea”, ma secondo il quotidiano davanti manca “quella dose di cinismo e concretezza indispensabile” per puntare a grandi traguardi. Né Hojlund né Lucca riescono infatti a lasciare il segno, in una gara nella quale anche diversi altri giocatori faticano a trovare ritmo e incisività.

Dall'altra parte, la Fiorentina reagisce ancora una volta nella ripresa, “come già a Venezia dieci giorni fa”, mostrando fame e coraggio. Il gol di Jimenez, deviato da Marin, fa esplodere il Franchi e dà ulteriore fiducia alla squadra di Vanoli, che però non riesce a trovare la prima vittoria casalinga in campionato. Per il quotidiano torinese “il risultato alla fine è giusto”: la Fiorentina può andare alla sosta con gli applausi dei tifosi e i progressi mostrati dopo il difficile avvio, pur con “ancora tanto lavoro da fare”, mentre il Napoli dovrà sfruttare le prossime settimane non solo per recuperare gli infortunati, ma soprattutto per capire “dove e come migliorare” e uscire dall’anonimato.