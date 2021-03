STADIO, Viola si interroghi su organico a disposizione

Il Corriere dello Sport-Stadio, in edicola questa mattina, prova a spiegare la beffa subita di viola ieri sera contro la Roma. Secondo il quotidiano la Fiorentina deve interrogarsi sull’organico a disposizione, viste le 12 sconfitte in 25 partite, 4 nelle ultime cinque partite. Ora in effetti, la classifica si fa preoccupante. Nel finale Prandelli rinuncia a Ribery, l’unico giocatore che può ancora fare la differenza. È venuto meno un punto di riferimento fondamentale come il francese.