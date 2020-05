STADIO, La Viola lavora per dare subito lo strappo

Sulle pagine odierne de Il Corriere dello Sport-Stadio si parla con dovizia di particolari del calendario che vedrà protagonista la Fiorentina alla ripresa del campionato. In particolare sul quotidiano si sottolinea come i viola, che numeri alla mano sono ancora in lotta per la salvezza, potranno pronti-via contare sul fatto di avere quattro delle prime sei partite da giocare tra le mura amiche, ovvero al Franchi, e quindi potranno fin da subito provare lo strappo per mettere insieme più punti possibili peraltro contro avversari ampiamente alla portata (Brescia, Sassuolo, Cagliari e Verona). Tre scontri diretti su quattro per restare in A dove sarebbe stato fondamentale l'apporto dei 30.000 abbonati del Franchi che in ogni caso non faranno mancare il loro appoggio a Pezzella e compagni.