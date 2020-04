STADIO, La Viola esulta: i contagiati sono guariti

Spazio alla guarigione dal coronavirus dei tre calciatori della Fiorentina contagiati nelle pagine viola de Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi: “Viola, guariti Pezzella, Vlahovic e Cutrone” annuncia il giornale che sottolinea come il primo giocatore a risultare positivo era stato Vlahovic lo scorso 13 marzo e dopo 23 giorni l’attaccante e i suoi compagni hanno superato la malattia. Evidente la felicità dei diretti interessati che hanno fatto esplodere sui social la loro gioia e i ringraziamenti, in particolar modo Vlahovic e Pezzella, che hanno voluto ringraziare tutta la dirigenza della Fiorentina per la vicinanza che ha mostrato nei confronti dei giocatori. Il nemico più brutto, adesso, è davvero alle spalle.