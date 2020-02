STADIO, Iachini pensa a un Chiesa come il suo Dybala

Ampio risalto alle parole di ieri in conferenza stampa di Beppe Iachini sulle pagine interne de Il Corriere dello Sport-Stadio che oggi si occupano di Fiorentina. Focus in particolare sulla lunga amicizia tra il tecnico della Fiorentina e Stefano Pioli (compagni di squadra ai tempi della Fiorentina di Cecchi Gori), che se ricorda il giornale oggi non sarà tempo di lacrime e ricordi ma solo di battaglie, e sui temi di campo, nella fattispecie sulla posizione tattica di Federico Chiesa. Prendendo spunto dalla conferenza di ieri, il quotidiano focalizza la sua attenzione su come Federico Chiesa possa rappresentare per Iachini il nuovo Paulo Dybala di Palermo, ovvero un giocatore che se avvicinato alla porta può diventare devastante: "Federico deve giocare più da seconda punta, vicino alla porta" ha raccontato il tecnico ieri: "Pure Dybala veniva considerato trequartista poi cambiai e i risultati arrivarono".