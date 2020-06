STADIO, Da Roma aiuto a Campi. Nardella-Barone...

Le norme del Decreto Semplificazione potrebbero davvero dare una svolta alla questione stadio, perché se da una parte la deputata fiorentina Di Giorgi sta stimolando la discussione per agevolare il restyling degli stadi vecchi, dall'altra tutte le società - Roma in testa - spingono per migliorare anche la burocrazia per la costruzione di nuove strutture. Così Rocco Commisso potrebbe avere in mano la possibilità di scegliere tra Franchi e Campi Bisenzio, con la possibilità che davvero i lavori vengano portati a termine. Come riporta peraltro il Corriere Fiorentino, ieri è andato in scena un incontro tra Joe Barone e Dario Nardella. Forse hanno continuato a parlare dell'ipotesi Campo di Marte, oppure della norma che facilita Campi. Anche la politica insomma comincia a muoversi per il nuovo stadio.