STADI, De Siervo ne auspica riapertura in primavera

La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, parla della proposta avanzata dall'ad della Lega calcio Luigi De Siervo, il quale sta facendo di tutto pur di organizzare un piano per riportare i tifosi negli stadi. L'opzione prevede la riapertura degli impianti per i "soli vaccinati" in primavera. Il pubblico è anche necessario perché la Serie A eviti una perdita, secondo la rosea, di circa 370 milioni.