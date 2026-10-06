Sosta per le nazionali: ecco il programma di rientro dei giocatori viola

Sosta per le nazionali: ecco il programma di rientro dei giocatori violaFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Riparte il lavoro della Fiorentina in vista della sfida con il Genoa, gara di campionato che si avvicina con la sosta per le nazionali che invece volge al termine. Vanoli ritroverà tra oggi e domani quasi tutti i nazionali, con il solo Mastantuono ancora da valutare. Oulai è già rientrato ieri, mentre Beto era stato il primo a tornare, partecipando anche al test con la Primavera di sabato. Domani toccherà invece a Fagioli, Ndour, reduce dal gol con l’Italia Under 21 di Baldini, e Njie, a segno con la Svezia Under 21.

Saranno quindi sette gli otto nazionali a disposizione a tre giorni dalla trasferta di Marassi. Lo riporta il Corriere dello Sport.