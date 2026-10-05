Riecco i Nazionali. Mastantuono torna giovedì, in dubbio la titolarità a Genova

Franco Mastantuono non poteva immaginare un ritorno migliore al Monumental. Nel successo dell’Argentina contro il Burkina Faso, il talento della Fiorentina è entrato all’intervallo e al 57’ ha trovato il suo primo gol con l’Albiceleste, sfruttando l’assist di Lautaro Martinez e battendo il portiere con il mancino da pochi passi. Una prestazione positiva, seppur contro un avversario modesto, che ha permesso al numero 30 viola di vivere una serata speciale davanti al pubblico del River Plate, il club che lo ha cresciuto. "Gli argentini sono molto esigenti e duri con me ma li capisco visto che ho iniziato a giocare qui al Monumental a 16 anni. L'esclusione dai Mondiali mi ha fatto male, adesso sono felice", ha raccontato Mastantuono nel post-partita.

Come sottolinea il Corriere dello Sport-Stadio, per il giovane talento ci sarà però un'altra notte destinata a rimanere nella memoria: quella dell'ultima partita di Lionel Messi con la Seleccion, in programma contro il Benin. Mastantuono potrà così salutare il suo idolo d'infanzia prima di fare ritorno in Italia, con l'arrivo a Firenze previsto soltanto giovedì, a ridosso di Genoa-Fiorentina. Resta però da capire in che condizioni arriverà al rientro delle partite coi viola: proprio i tempi stretti del rientro rendono tutt'altro che scontata la sua presenza dal primo minuto a Marassi.