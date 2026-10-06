FirenzeViola Serie A Women: il derby della Capitale va alla Roma. Fiorentina bene col Sassuolo. Stop Juventus. Como 1907 e Inter a punteggio pieno

La seconda giornata del campionato femminle va in archivio. Sorprende il KO della Juve al Vismara. Como, Inter e Roma accelerano

Parma – Ternana 1-2

Arriva un po’ a sorpresa il successo delle Fere sul campo del Parma Women per il quale arriva la prima sconfitta in campionato. Umbre in vantaggio con Hornemann su calcio di rigore. Le ducali pareggiano con Distefano prima della fine del primo tempo. Nella ripresa si riportano avanti le ospiti ancora con l’attaccante danese ex Sant’Etienne alla quarta marcatura dall’inizio della stagione contando anche la Women’s Cup. Per le crociate uno stop che fa male e che potrebbe lasciare strascichi. La pausa servirà per riassettare le idee e valutare se Valenti ha ancora in mano il gruppo o se occorrerà un cambio in corsa. Esordio in Serie A Women per il terzino scuola e proprietà del Barcellona – in prestito alle ducali - Iara Lobo.

Fiorentina– Sassuolo 2-0

Forse si è svegliata la Fiorentina Femminile, ma è ancora presto per dirlo. Al Viola Park va in scena il remake della prima giornata della Women’s Cup ma il finale è radicalmente cambiato. E soprattutto c’è una Cortés in più all’interno dello scacchiere viola. La cilena, oltre a regalare deliziose giocate, apparecchia su angolo il primo goal in maglia gigliata della norvegese Guro Bergsvand. Pochi minuti dopo Severini esplode un destro potente che si stampa sulla traversa. La Capitana viola però serve l’assist per il raddoppio di Bredgaard. Con i due goal in cassaforte le padrone di casa gestiscono e si portano a casa i tre punti. Per quanto riguarda il Sassuolo, non c’è traccia della squadra che ha vinto il girone di Women’s Cup. Semplice flessione o forse si è rotto qualcosa nel gruppo di Colantuono?

Roma – Lazio 3-1

Ormai nel calcio femminile sta diventando un classico e anche molto bello da vedere. Il finale, tuttavia, resta sempre lo stesso: la Roma vince il derby contro le biancocelesti. Ci pensa Doms a sbloccare dopo un primo tempo molto combattuto. Nella ripresa arriva il raddoppio con Corelli al rientro dopo un periodo complicato. Sempre l’attaccante scuola giallorossa serve l’assist per il 3-0 di Pilgrim. Non sono mancati momenti di tensione tra le due compagini che hanno visto coinvolte le ex compagne Piemonte e Goldoni ma non solo. In pieno recupero la Lazio segna il goal della bandiera con l’ex viola Monnecchi che beffa Baldi con un mancino a giro che si insacca sotto la traversa.

Napoli Women – Como 1907 1-2

La domenica si apre col match tra le partenopee che ospitano le lariane. Dopo il successo contro il Milan, il Como cerca la riconferma e parte subito forte con Tessa Wullaert che al decimo infila l’ennesima magia alle spalle di Beretta. La Napoli Women pareggia con un pizzico di fortuna grazie alla capitana Melissa Bellucci. Il suo tiro a giro impatta sulla traversa e la carambola trova una sfortunatissima Margot Shore – preferita per l’occasione a Durante – con il pallone che tocca l’estremo difensore lariano prima di infilarsi in rete. La Napoli spinge e ai punti meriterebbe il raddoppio, ma la traversa prima e il palo poi salvano il Como. All’ultimo respiro arriva l’azione del raddoppio comasco: Pittaccio – subentrata – crossa per Wullaert che di prima spara in porta. Beretta para ma sulla corta respinta c’è Riola Xhemaili che ribadisce in rete. Goal e vittoria per il Como 1907 che viaggia così a punteggio pieno. Per la Napoli tanto rammarico e amarezza per una gara che poteva veramente prendere una strada diversa.

Milan – Juventus 2-1

Al Vismara arriva quello che è forse il colpo di scena della seconda giornata di A Women. Le rossonere prendono possesso del campo e giocano una partita stupenda sprecando una moltitudine di azioni offensive. Al riposo si va a reti bianche. Nella ripresa i due allenatori stravolgono un po’ le cose ma poco cambia: il Milan fa la partita e la Juventus si difende con le unghie e con i denti. Al settantanovesimo passano avanti le bianconere con Lenzini. Per il Diavolo sembra in procinto di arrivare la beffa ma all’ottantaseiesimo arriva il meritato pareggio con Kyvag e, due minuti dopo, il sorpasso con Renzotti. Al triplice fischio dell’arbitro i tre punti se li prende il Milan. Per la Juventus un blackout difficilmente spiegabile ma non è da escludere che le fatiche di Champions – con il viaggio lungo in Svezia per la gara con l’Hacken vinta 0-3 – si siano fatte sentire. Prima sconfitta nel campionato italiano per Isaac Guerrero

Como Women – Inter 0-2

Chiude la giornata la gara di Meda tra le lariane bianconere e l’Inter di Sassarini fresca del pareggio in extremis ottenuto in Champions contro l’Austria Vienna. Poco da segnalare nel primo tempo. Gara molto noiosa e senza particolari occasioni. Il registro cambia nella ripresa con l’Inter che prende campo e passa in vantaggio poco dopo il sessantesimo grazie ad un rigore siglato da Vilhjamsdottir. L’islandese avrebbe la chance per raddoppiare un quarto d’ora dopo, sempre dagli undici metri, ma si fa ipnotizzare da Gilardi che respinge il penalty calciato dall’attaccante nerazzurro. Ci pensa Bugeja a suggellare la vittoria con il goal del raddoppio realizzato su assist di Glionna. L’Inter Women raggiunge così il Como 1907 e la Roma in testa alla classifica pronta a dare battaglia per lo scudetto. Ora arriva la sosta per le Nazionali.