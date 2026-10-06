Ndour show, i quotidiani lo esaltano: "Prestazione da leader, presto da Mancini"
È Cher Ndour l’uomo del momento dopo la sfida contro la Polonia. Il centrocampista della Fiorentina ha sorpreso tutti con una rete incredibile da oltre 70 metri, diventando inevitabilmente il protagonista della partita. Una giocata spettacolare che gli è valsa anche il riconoscimento di migliore in campo, consacrandolo tra i principali protagonisti della serata. Questi i suoi voti nel match con l'Italia U21:
Tuttosport 8,5: Il gol del 3-0 segnato da una settantina di metri è per le cineteche e vale da solo il voto altissimo, però Ndour va elogiato perché… una doppietta da capitano e una prestazione da leader nella partita più importante finora giocata da questa Under vogliono dire una cosa sola: presto alla corte di Mancini.
Gazzetta dello Sport 8,5: Ma che gol hai fatto, Cher? Una roba mai vista, da 75 metri. E prima l'irruzione per la rete del 2-0. Continua cosi, ragazzone.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati