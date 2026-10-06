Capitano senza fascia, il Corriere dello Sport esalta Ranieri: "In 9 mesi è tornato un pilastro"

La fascia da capitano persa nella passata stagione ha finito per trasformarsi in un punto di svolta per Luca Ranieri, capace di reagire nel migliore dei modi e di rilanciare prestazioni e personalità. Il difensore spezzino, ormai fiorentino d’adozione dopo gli anni trascorsi in viola tra settore giovanile e prima squadra, ha raggiunto quota 164 presenze dal 2019: una in più di Dodo, fermo a 163, e nessuno nell’attuale gruppo ne conta di più.

L’addio ai gradi di capitano, anziché penalizzarlo, gli ha dato nuove motivazioni. Ranieri ha raccolto l’invito dell’allora tecnico a farsi trovare pronto e lo ha dimostrato durante la rincorsa alla salvezza, scendendo in campo in tutte le gare tranne due, una sola delle quali per scelta tecnica. Assente anche contro l’Atalanta all’ultima giornata, dopo il rosso rimediato a Torino con la Juventus, quando però la permanenza in Serie A era già acquisita. Dopo essere stato coinvolto nel valzer dei compagni di reparto delle prime tre gare di Grosso, Ranieri è poi tornato titolare accanto a Dragusin contro Venezia e Napoli. Con Vanoli, infine, è sembrato quasi riprendersi quella fascia che aveva perso.