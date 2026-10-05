Njie e la scelta viola, nonostante il Palace. E Vanoli come motivazione

Alieu Njie ha scelto la Fiorentina nonostante i diversi tentativi del Crystal Palace di portarlo in Inghilterra. È quanto racconta stamani Tuttosport, riportando le parole del giovane svedese classe 2005. Il Torino, proprietario del cartellino, aveva ricevuto offerte anche dai londinesi, ma le aveva rifiutate perché considerate troppo basse. "Mi hanno chiamato anche mentre stavo andando a fare le visite mediche a Firenze", ha raccontato Njie, spiegando che prima della Fiorentina erano arrivate altre proposte, ma che quella viola è stata "un’ultima offerta" e "la scelta migliore per me". A convincerlo è stato soprattutto il progetto: "Una squadra giovane con grande talento e grande potenziale".

Njie ha poi ricordato anche il rapporto con Paolo Vanoli, che lo aveva lanciato ai tempi del Torino Primavera, facendolo esordire in Serie A e dandogli fiducia. "È fantastico per la mia crescita essere di nuovo con lui", ha spiegato lo svedese, ricordando come Vanoli fosse il tecnico anche quando segnò il suo primo gol in campionato con il Torino. L’avventura viola rappresenta quindi per Njie la possibilità di continuare un percorso di crescita già iniziato in granata, ma all’interno di un progetto che lo ha convinto fin dal primo momento.