Ndour: "Abbiamo fatto un'impresa". Poi si commuove parlando di Baldini

Protagonista con la maglia dell'Italia Under 21 nella vittoria 6-2 contro la Polonia che ha garantito un posto ai prossimi Europei di categoria, Cher Ndour ha parlato così a Rai Sport al termine della sfida, commuovendosi parlando di Baldini: "Oltre al gol abbiamo fatto una grandissima prestazione di squadra, con sacrificio. Abbiamo fatto un'impresa, passiamo direttamente agli Europei e avevamo lavorato due settimane per questo risultato. Importante dimostrare questo atteggiamento. Abbiamo segnato due gol dopo la loro rete, questo significa essere squadra ed essere tutti uniti.

Il mister lavora per questo: se lo merita perché ha passato un periodo difficile. Tutti gli vogliamo bene quasi come un padre perché prima di essere un allenatore è una grande persona e ce ne sono pochi così. Mi viene un po' da piangere a parlarne".