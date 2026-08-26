No della Soprintendenza alla scritta "V100la" al Piazzale Michelangelo

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Arriva uno stop della Soprintendenza ai festeggiamenti per i 100 anni della Fiorentina. La maxi installazione “V100la”, alta quasi 20 metri e pensata per essere collocata al piazzale Michelangelo, è stata infatti bocciata dall’ente. L’opera, commissionata dalla Fiorentina, avrebbe dovuto essere installata già nei giorni scorsi e rimanere fino al 30 settembre. Palazzo Vecchio aveva dato il via libera, ma per il piazzale era necessario anche il nulla osta della Soprintendenza, che non ha ritenuto congrua l’operazione.

Il no, tuttavia, non fermerà le celebrazioni. Gli uffici sono già al lavoro per individuare una nuova collocazione per la grande scritta viola. L’attenzione in ogni caso ora tutta sulla grande festa di sabato al Franchi, organizzata dopo la sfida contro il Frosinone. Uno spettacolo in stile americano, tra musica, luci, giochi interattivi e fuochi d’artificio. Protagonisti saranno anche i Rockin’ 1000 e gli Urban Theory, oltre a un tenore internazionale il cui nome resta ancora top secret.

La seconda parte della serata sarà invece dedicata alla storia viola, con attori, racconti e flashback dei momenti più importanti del secolo. Poi spazio alla parata delle vecchie glorie, in stile cerimonia olimpica, prima del gran finale pirotecnico. Possibile anche un intervento del presidente Giuseppe Commisso, che dovrebbe essere l’unico a parlare dal palco.