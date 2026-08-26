Decisive le alternative per l'addio di Kean. Ma Icardi e Beto non convincono

Decisive le alternative per l'addio di Kean. Ma Icardi e Beto non convinconoFirenzeViola.it
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di Redazione FV

Il Como ha messo sul piatto della Fiorentina la seconda offerta per Moise Kean da 40 milioni di euro e ora per l'ok definitivo manca il sostituto in viola. Il Corriere Fiorentino scrive che per adesso nessuno dei potenziali sostituti ha le caratteristiche ideali per prendere il posto del centravanti dell'Italia, da Beto a Icardi passando per Bonny o Pinamonti, comunque destinato alla Lazio. Oggi però dovrebbe essere una giornata decisiva dopo che lunedì sera a Roma Grosso ha escluso Kean dall'inizio proprio per le trattative in corso con il Como. La volontà è affrontare il Frosinone con un assetto definitivo, con o senza Kean.