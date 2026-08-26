Da Como: riunione a Fabregas-Suwarso, la strategia per Kean

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Punto sulla strategia del Como per Moise Kean a cura de La Provincia di Como. Al centro sportivo di Mozzate c’è stato un summit tra Fabregas e il presidente per decidere le ultime mosse. Cosa è emerso? Che la priorità lì davanti resta il centravanti della Nazionale, al netto dei dubbi sulla sua salute fisica. E che l’alternativa è invece Beto, attaccante dell’Everton con un passato all’Udinese, che nella passata stagione ha segnato 9 reti in 37 presenze in Premier.

Entrambi profili validi che consentiranno di rimpolpare il settore offensivo, dove il solo Douvikas non può bastare per far fronte a tutte le competizioni. La sensazione è che il Como alla fine riesca a raggiungere il suo obiettivo principale. Durante tutto il mercato questa società ci ha abituati al fatto che le trattative difficili, dopo tanti tira e molla, si risolvono tutte a favore dei lariani. Ma in questo caso c’è un tempo ristretto da rispettare, e il Como non può permettersi di attendere troppo, altrimenti il rischio di non riuscire a comprare nessuno diventa troppo alto.