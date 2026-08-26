La Fiorentina annuncia la maglia per il Centenario: bianco-rossa con colletto nero

vedi letture

La Fiorentina ha annunciato oggi in partnership con lo sponsor tecnico Joma la divisa che indosseranno i calciatori per celebrare il Centenario del club. Si torna al bianco-rosso, gli storici colori con cui nacque la società nel 1926 - e che Joma aveva già omaggiato nella precedente collaborazione. Pantaloncini e calzettoni saranno invece neri, così come nera sarà la divisa del portiere. Saranno messi in vendita 1926 esemplari e 100 per quanto riguarda la divisa dei portieri. Questo il comunicato della Fiorentina con tutte le spiegazioni:

"Firenze 1926: il calcio più entusiasmante lo giocano il Club Sportivo Firenze con la sua maglia bianca e la Palestra Ginnastica Fiorentina Libertas con quella rossa. Quando nell’agosto di quell’anno il Marchese Luigi Ridolfi Vay da Verrazzano riesce a unificare le due società, per far nascere la più ambiziosa Associazione Calcio Fiorentina, l’identità delle due anime sportive della città trova espressione in una maglia da gioco bianco-rossa con pantaloncino nero e il giglio di Firenze sul petto. Oggi, nel 2026, esattamente cento anni dopo, Joma disegna per il Club un kit che omaggia le origini della sua storia sportiva e ripercorre i suoi primi anni di vita, quando i cuori di Firenze battevano per il rosso e il bianco della Fiorentina.

Il colletto nero come i pantaloncini e i calzettoni completano il kit, il nero caratterizza anche la divisa del portiere. Su entrambi, la trama del tessuto è impreziosita da una lavorazione in jaquard nella quale il numero 100 viene reinterpretato graficamente per richiamare il simbolo dell’infinito. Il logo, ricamato sul petto, è quello della Fiorentina targata 1926, il giglio rosso su scudo a goccia bianco che campeggiava sul petto dei primi calciatori uniti dal simbolo di Firenze oltre che dalle loro ambizioni sportive.

Inoltre, anche su questa maglia, sono presenti i tredici gigli, inseriti con tecnica embossed, che tradizionalmente contraddistinguono il kit gara, tributo al capitano indimenticato, Davide Astori, e al dodicesimo uomo in campo: come nel resto della collezione 26/27 impreziosiscono la manica sinistra di ogni maglia, dove per consuetudine e tradizione si usa posizionare la fascia da capitano.

La maglia incorpora altri dettagli che sottolineano i 100 anni del club, come il simbolo dell’infinito impresso anche nella parte interna del colletto.

La maglia esisterà anche in edizione limitata con 1926 pezzi per la versione bianco-rossa e 100 per la nera da portiere, identificabili tramite apposita patch, e saranno entrambe commercializzate con uno speciale cofanetto dedicato in vendita in esclusiva nei Fiorentina Store e su fiorentinastore.com.

Tecnologia applicata al calcio di massimo livello

A livello tecnico Joma ha introdotto soluzioni tessili all'avanguardia anche nella realizzazione della maglia del Centenario dell'ACF Fiorentina. L’innovazione che dà prestigio al brand ha l’obiettivo di rispondere alle esigenze del calcio attuale. Per questo, sono stati impiegati materiali e tecnologie sviluppati per favorire al massimo il rendimento in competizione.

Realizzata in tessuto 100% poliestere riciclato, ottenuto da bottiglie di plastica PET, un materiale leggero, resistente e di alta qualità che unisce performance sportiva e impegno verso una produzione più sostenibile. Questo materiale contribuisce a ridurre del 75% le emissioni di CO₂ nell’atmosfera rispetto ai tessuti tradizionali.

Struttura tecnica con finitura jacquard per favorire la traspirazione. Insieme alla tecnologia Micro-Mesh System, posizionata strategicamente nelle zone di maggiore sudorazione, assicura una gestione efficace dell’umidità.

Cuciture resistenti e confortevoli, che garantiscono una maggiore durata senza limitare la libertà di movimento.

Le finiture rib su collo e polsini favoriscono una vestibilità comoda e aiutano la divisa ad adattarsi meglio al corpo del giocatore.