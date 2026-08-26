Ferrari in Comune anche ieri per il Franchi: passi avanti. Annuncio sabato?

vedi letture

La Fiorentina sta lavorando alla definizione degli ultimi documenti necessari per formalizzare la proposta di partenariato pubblico-privato con cui partecipare al secondo lotto dei lavori di restyling dell’impianto. A riportarlo è La Nazione, che racconta come ieri il direttore generale Alessandro Ferrari sia stato a Palazzo Vecchio per una nuova seduta della conferenza dei servizi, un incontro che ha confermato i progressi compiuti nelle ultime settimane e che potrebbe rappresentare un passo importante verso una soluzione definitiva.

Resta da sciogliere soprattutto il nodo del piano economico-finanziario, con particolare attenzione alla durata della concessione. La Fiorentina punta infatti a ottenere la gestione dello stadio per 90 anni, fino al 2117, ovvero il massimo previsto dalla normativa. Sul tavolo c'è anche l'impegno economico del club: la società viola sarebbe pronta a mettere 55 milioni di euro per coprire il secondo lotto dei lavori, mentre altri 55 milioni, quelli derivanti dai fondi precedentemente stornati dal Piano periferie, saranno messi a disposizione dal Comune.

Palazzo Vecchio ha affidato la valutazione della proposta a consulenti specializzati del Politecnico di Milano, chiamati a verificare la congruità del piano economico-finanziario. Se il progetto sarà giudicato di pubblico interesse, si passerà alle successive procedure previste dalla legge. Il Comune avrà due mesi per esprimersi, periodo nel quale potranno arrivare eventuali proposte concorrenti. Successivamente, entro un massimo di 120 giorni dall'approvazione del progetto di fattibilità, dovrà essere bandita la gara. L'intero iter potrebbe quindi arrivare a 190 giorni, anche se Palazzo Vecchio punta a ridurre i tempi.

Il primo obiettivo, intanto, resta la chiusura della conferenza dei servizi, prevista entro metà settembre. L'accelerazione delle ultime ore lascia però aperta la possibilità che il quadro venga definito anche prima, magari con qualche annuncio proprio durante le celebrazioni per il centenario della Fiorentina.