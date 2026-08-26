Chi al posto di Kean? Intriga Emegha ma ci sono dei dubbi: ecco quali

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Dopo aver raccontato come manchi poco per la fumata bianca della trattativa che porterà Moise Kean al Como, La Gazzetta dello Sport sottolinea come la Fiorentina stia lavorando incessantemente sul nuovo attaccante che nei piani del club deve essere equivalente a Kean come peso specifico all'interno dell squadra. Il nome che intriga più è quello di Emanuel Emegha, punta olandese di proprietà del Chelsea che nell'ultima stagione ha giocato allo Strasburgo. Il 23enne piace, ma è reduce da un infortunio che gli ha fatto saltare il Mondiale e per questo la Fiorentina sta facendo valutazioni approfondite sulle sue condizioni fisiche.

L'altro nome è quello del portoghese Beto, vecchia conoscenza della Serie A avendo giocato due stagioni all'Udinese. Profilo più esperto, dal momento che ha 28 anni.