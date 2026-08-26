Sfumato Poku, chi ora per l'esterno? Bakayoko e Philogene in pole

Sfumato Poku, chi ora per l'esterno? Bakayoko e Philogene in poleFirenzeViola.it
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Oggi alle 09:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Sfumato Ernest Poku ad un passo dalla conclusione dell'affare con il Bayer Leverkusen a causa della retromarcia del calciatore, che ha scelto di vestire la maglia del Besiktas di Vincenzo Italiano, la Fiorentina dovrà rimboccarsi le maniche per individuare un altro esterno offensivo da accogliere entro la fine del mercato. Il Corriere dello Sport - Stadio scrive che torna di moda il nome di Johan Bakayoko del Lipsia, un giocatore che è sempre piaciuto alla dirigenza viola. Servirebbero almeno 20 milioni di euro per portarlo a casa, ammesso che la controparte sia disposta a cederlo a ridosso del gong.

Da non scartare anche Jaden Philogene, ala sinistra classe 2002 che ha manifestato la volontà di lasciare l'Ipswich Town. I biancoblù lo valutano come minimo 20 milioni di euro.