Sohm, se ci sei batti un colpo. La Nazione: "Ha pagato anche un po' di confusione tattica"

vedi letture

La Nazione facendo il punto sul centrocampo, analizza il momento di Simon Sohm, fino ad oggi, in difficoltà nel trovare la giusta collocazione nella mediana viola. Una fastidiosa fascite plantare lo ha messo ai box e gli ha fatto saltare la Nazionale. Ma al di là del problema fisico, il suo inizio di stagione non era comunque stato dei migliori. Il centrocampista svizzero sta lavorando al Viola Park per recuperare condizione e terreno perduto. E' un investimento che la Fiorentina vuole difendere. Ha pagato anche un po' di confusione tattica che ha coinvolto tutta la squadra. Anche il suo contributo è necessario per tirarsi fuori dai guai.