Il guerriero Comuzzo è tornato e La Repubblica-Firenze titola: "Ora è pronto"

vedi letture

La Repubblica-Firenze questa mattina fa il punto sul momento di Pietro Comuzzo. Per lui non è stato un inizio di stagione facile, tra voci di mercato e un virus gastrointestinale che lo ha colpito nel mese di agosto e non gli ha permesso di essere al top nelle ultime settimane. Adesso queste due settimane sono servite per rilavorare su una condizione fisica in cui la base della preparazione di luglio era stata arrestata dai problemi di agosto. In estate l’Al Hilal di Inzaghi aveva offerto 35 milioni per il cartellino di Comuzzo, che però ha preferito rimanere a Firenze.

Dalla ripresa a Milano contro il Milan non è escluso che Comuzzo possa tornare titolare, magari al centro della difesa a tre al posto di Pablo Marì e non mezzo destro come visto nelle prime uscite. Da centrale Pietro assicura ottima predisposizione alla marcatura e stabilità al reparto, da mezzo destro alcune sue doti verrebbero sacrificate in nome di un’impostazione e di una partecipazione alla manovra su cui però Pongracic resta avanti.