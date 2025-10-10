Italia, le ultime da Coverciano: Kean insieme a Retegui. Piccoli e Nicolussi Caviglia in tribuna
Ultimo allenamento a Coverciano dell'Italia di Gennaro Gattuso prima della partenza per Tallin, dove domani sera alle 21:00 la nazionale azzurra se la vedrà con l'Estonia. Nella seduta mattutina tutti a disposizione dell'allenatore calabrese, anche i tre viola convocati. Anche se l'unico che probabilmente verrà impiegato sarà Moise Kean. La partitella di stamani ha visto in campo le seguenti squadre:
Gialli (4-4-2): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Udogie; Spinazzola, Locatelli, Cristante, Cambiaghi; Kean, Retegui.
Blu (4-2-3-1): Donnarumma; Cambiaso, Gabbia, Mancini, Dimarco; Barella, Tonali; Orsolini, Frattesi, Raspadori; Pio Esposito.
A parte Nicolussi, Piccoli e Coppola, i quali saranno destinati alla tribuna.
