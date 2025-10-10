Kean sempre più leader della Nazionale e il Corriere dello Sport titola: "Portaci al Mondiale"
Sul Corriere dello Sport si può leggere un articolo su Moise Kean in chiave Nazionale. Moise è esploso a 25 anni, nel pieno della maturità, raggiunta a Firenze dopo le tappe controverse in bianconero, i bagliori di Parigi e le delusioni di Liverpool, sponda Everton. Ora ci deve trascinare verso il Mondiale americano, si legge sul quotidiano. Gattuso, aprendo il ritiro di Coverciano, lo ha responsabilizzato.
«Può diventare un leader, deve essere un riferimento per i compagni». Un gol all’Estonia, altri due a Debrecen con Israele. Kean a settembre ha svegliato l’Italia e ha ripreso a segnare con una regolarità impressionante, la stessa che nel passato campionato con i viola gli aveva consentito di chiudere con un bottino di 19 reti.
