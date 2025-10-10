Oggi Gudmundsson in campo con l'Islanda: Pioli seguirà con attenzione il match con l'Ucraina

Oggi Gudmundsson in campo con l'Islanda: Pioli seguirà con attenzione il match con l'UcrainaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 12:23Rassegna stampa
di Redazione FV

Su La Nazione c'è spazio per i viola in Nazionale. Oggi in campo scenderà Albert Gudmundsson con la sua Nazionale. La sua Islanda affronterà l'Ucraina. Nel Gruppo D di qualificazione al Mondiale alle spalle della Francia c'è margine per puntare agli spareggi. E l'Islanda ambisce a quella posizione lì. La partita sarà seguita anche da Pioli per monitorare il calciatore. L'auspicio è che la Nazionale possa restituirgli condizione ed entusiasmo.